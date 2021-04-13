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ليفاندوفسكي خارج موقعة باريس سان جيرمان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:51 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تأكد غياب نجم بايرن ميونيخ الألماني، عن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا، المقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أبريل الجاري.

يأتي ذلك وفقاً لما أعلنه بايرن ميونيخ الألماني أمس الإثنين، حيث أكد أن مهاجم فريقه روبرت ليفاندوفسكي، سوف يغيب عن المباراة المقبلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان، ملعب حديقة الأمراء.

وأشار بايرن ميونيخ في بيانه، إلى أن ليفاندوفسكي يعمل بقوة من أجل العودة من إصابة الركبة التي عانى منها خلال الأيام الماضية، حيث تواجد البولندي في مركز تدريبات النادي، وأكمل أول جلسة ركض صباح أمس الإثنين.

وكان النجم البولندي ليفاندوفسكي، تعرض للإصابة في الركبة اليمنى قبل 15 يومًا، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

جدير أن مباراة الذهاب بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، قد انتهت بهزيمة البافاري على أرضه بثلاثية مقابل هدفين.

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