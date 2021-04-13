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ضغوط لاستبعاد إمام عاشور من أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 04:25 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية أن جهاز الكرة بالنادي الأهلي، يمارس ضغوطًا على شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، من أجل ابعاد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفوف الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو، وذلك بعد الإساءة للقلعة الحمراء، في الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء مباراة القمة في دوري الجمهورية.

وأجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالا بالاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل إقناع شوقي غريب بعدم ضم اللاعب لصفوف المنتخب الوطني الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن لاعب الزمالك سبق له التهكم على لاعبي الأهلي، من بينهم بدر بانون ووليد سليمان من خلال بعض الإشارات خلال مباريات الزمالك، بالإضافة إلى أنه قام بالاعتداء على وليد سليمان بالضرب في الأحداث التي أعقبت مباراة السوبر.

يشار إلى أن الأهلي تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد إمام عاشور، بشأن أحداث قمة الشباب.

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