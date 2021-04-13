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بايرن ميونيخ يصدم فينالدوم

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 04:48 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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وجه مسئولو نادي بايرن ميونخ الألماني، صدمة إلى جورجينيو فينالدوم نجم وسط فريق ليفربول الإنجليزي.

يأتي ذلك بعدما رفض بايرن ميونيخ ضم جورجينيو فينالدوم، خلال الفترة المقبلة، بعدما قام وكيل أعماله بعرض خدماته على إدارة البافاري، تمهيداً لرحيله عن صفوف الريدز في نهاية الموسم الحالي.

يشار إلى أن عقد اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم مع نادي ليفربول ينتهي في شهر يونيو المقبل، في الوقت الذي يدرس فيه وكيل أعماله العروض والخيارات تمهيدًا لرحيله، والتي تأتي على رأسها برشلونة.

وأشارت التقارير إلى أن وكيل فينالدوم سافر إلى ميونخ لعرض خدماته ومعرفة موقفهم من التوقيع مع اللاعب، لكنه عاد بنتيجة سلبية، بعدما أكد بايرن أنه لا يريد ضم الهولندي.

وترغب برشلونة في الحصول على خدمات نجم وسط ليفربول، بناءًا على رغبة رونالد كومان المدير الفني للبارسا، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.

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