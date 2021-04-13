أبرزها عودة ميدو.. قرارات منتظرة في الزمالك

ستصدر اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، بعد القرارات الهامة في الأيام القليلة القادمة، من أجل دعم وإستقرار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وصرح مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـ "الفجر الرياضي": ان اللجنة ترغب في تولي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، منصب المشرف على الكرة للفريق.





يأتي هذا في ظل العلاقة القوية التي تجمع بين ميدو، مع اللاعبين الكبار داخل الفريق على رأسهم شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد.





يذكر ان الأيام الماضية اجتمع ميدو مع المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس النادي، بالإضافة إلي حازم إمام نجم الزمالك السابق، لبحث اوضاع الفريق.



