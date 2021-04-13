صراع مشتعل بين الريال وأتلتيكو وبرشلونة على لقب الليجا

يخوض أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة صراعاً ثلاثياً على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في أشرس منافسة بمسابقات الدوري الخمسة الكبرى في أوروبا.





ومع تبقي ثماني مباريات يتصدر أتلتيكو الترتيب برصيد 67 نقطة مقابل 66 نقطة لجاره ريال مدريد و65 نقطة لبرشلونة.





وفاز ريال وبرشلونة باللقب 15 مرة في آخر 16 موسماً، وكسر أتلتيكو القاعدة في 2014.





من يمر بأفضل حالة؟

فاز ريال مدريد 2-1 على برشلونة في قمة ملحمية يوم السبت ورغم أنه لا يتحكم بمصيره إلا أنه يملك قوة ذهنية للظهور بأفضل مستوى بالمباريات المتبقية.





ويبدو فريق المدرب زين الدين زيدان بنفس الشراسة التي قادته لتحقيق لقب العام الماضي، وفاز بآخر ست مباريات بجميع المسابقات.





ويمر كريم بنزيمة بفترة رائعة وسجل تسعة أهداف في سبع مباريات كما يساعد ثلاثي خط الوسط كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس في التحكم بالمباريات.





ويتفوق ريال مدريد أيضا في المواجهات المباشرة أمام منافسيه، ويبدو مساره أسهل من برشلونة وأتلتيكو اللذين يتواجهان في كامب نو يوم التاسع من مايو (آيار).





هل يعد ريال فريقاً لا يقهر؟

ليس بالضبط لأن ريال يفتقد لاعبين بارزين مثل رفائيل فاران والقائد سيرجيو راموس وأغلى لاعب في تاريخ النادي إيدن هازارد كما يغيب لوكاس فاسكيز حتى نهاية الموسم.





وعانى ريال من الإصابات طيلة الموسم ما جعل زيدان يقول بعد القمة "وصلنا إلى أقصى حد من قدراتنا".





ولا يزال ريال ينافس في دوري أبطال أوروبا واقترب من بلوغ الدور قبل النهائي بينما يوجه أتلتيكو وبرشلونة تركيزهما نحو الدوري الإسباني فقط.





ماذا حدث لأتلتيكو؟

تراجعت قوة أتليتيكو منذ نهاية يناير (كانون الثاني) حين كان متقدماً بفارق عشر نقاط عن ريال مدريد مع مباراة مؤجلة وحقق 16 انتصارا في أول 19 مباراة.





وتأثر أتليتيكو جزئيا بعدوى كوفيد-19 داخل تشكيلته وتضرر نفسياً، ليحقق أربعة انتصارات في 11 مباراة تالية وظهر بلا أنياب هجومية بعدما سجل هدفين في آخر أربع مباريات بالدوري.





كما عانى من كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة وسيحرم من جهود هدافه لويس سواريز خلال ثلاثة أسابيع، كما يغيب رفاقه في الهجوم جواو فيلكس وتوماس ليمار وموسى ديمبلي.





ماذا عن برشلونة؟

بسبب الانطلاقة المتواضعة للموسم تشكك مدرب برشلونة رونالد كومان في فرص المنافسة في ديسمبر (كانون الأول)، لكنه انتفض بشكل مبهر وفاز 16 مرة في 19 مباراة قبل خسارته من ريال مدريد.





وربما تشكل الهزيمة في القمة ضربة معنوية لكن الفريق القطالوني لا يزال في المنافسة وربما لا يريد ليونيل ميسي أن يكون موسمه الأخير في النادي، كما يتوقع البعض، بلا ألقاب.





من الأكثر تأثراً بغياب الجماهير؟

يعتمد أتلتيكو عادة على جماهيره المتحمسة لكنه حقق أفضل نتائج على ملعبه بين ثلاثي القمة هذا الموسم رغم غياب الجماهير وحصد 36 نقطة من 15 مباراة على أرضه مقابل 34 لريال وبرشلونة.





ويتعين على ريال التعامل أحيانا مع جمهور غير صبور وفي الموسم الماضي، استفاد من اللعب في استاد ألفريدو دي ستيفانو الصغير الذي كان مقر تدريباته بسبب تجديد استاد سانتياغو برنابيو.





وعانى ريال بشكل أكبر هذا الموسم وتعرض لهزائم صادمة من فرق متواضعة مثل قادش وألافيس وليفانتي، رغم أنه فاز سبع مرات في آخر ثماني مباريات بملعبه وتشمل التغلب على أتالانتا وليفربول وبرشلونة.





هل حدث هذا من قبل؟

آخر مرة تنافست فيها ثلاثة فرق على القمة في موسم 2015-2016، حين كانت تفصل بينهم نقطة واحدة حتى الجولة قبل الأخيرة وانتزع برشلونة اللقب من ريال في اليوم الأخير بعد خروج أتلتيكو من السباق قبل أسبوع.





وكان موسم 2013-2014 أكثر إثارة، حيث خرج ريال من السباق قبل مباراة على النهاية بينما زار أتلتيكو ملعب برشلونة في اليوم الأخير وضمن اللقب لأول مرة خلال 18 عاماً بعد تعادله 1-1.



