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الكشف عن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
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استدعى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لاعب الوسط الأوروغواياني فيدي فالفيردي لقائمة الـ21 لاعباً استعداداً لمواجهة ليفربول يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب أنفيلد، وذلك بعد فوز "الميرينغ"ي ذهاباً بنتيجة (3-1).

وستكون مشاركة اللاعب محل شك حتى اللحظات الأخيرة لأنه، حسبما أفادت مصادر من النادي "الملكي"، يعاني من ضربة قوية في باطن القدم وعلى إثرها أدّى اليوم الإثنين تدريبات خاصة داخل الصالة الرياضية للنادي.

ولم يتمكن فالفيردي من المشاركة في تدريبات، على أرضية الملعب وذلك قبل التدريب الأخير للفريق المقرر له غداً الثلاثاء على ملعب أنفيلد.

وعلى الرغم من دخول الفريق "الملكي" مواجهة ليفربول يوم الأربعاء المقبل وهو متفوق بالنتيجة، إلا أن قائمة إصاباته الطويلة تُعقّد خطوة تأهله للدور نصف النهائي الذي من المقرر أن يواجه فيه الفائز من مواجهة بورتو-تشيلسي (0-2 ذهاباً).

وتضم قائمة إصابات "الميرينغي" كلا من داني كارباخال وسرجيو راموس ولوكاس فاسكيز -الذي أصيب خلال مواجهة برشلونة بالتواء في الرباط الصليبي الخلفي للركبة اليسرى- ورافائيل فاران (لإصابته بكورونا) وأخيرا فالفيردي.

كما أنه من غير المنتظر انضمام البلجيكي إدين هازارد لقائمة الفريق لهذه المواجهة الحاسمة وذلك على الرغم من إتمامه التدريب برفقة زملائه دون شكاوى كبيرة.

وضمت قائمة الفريق "الملكي" كل من:
حراسة المرمى: كورتوا ولونين ودييغو ألتوبي.
خط الدفاع: ميليتاو وناتشو ومارسيلو وأودريوزولا وفيرلاند ميندي وتشوست.
خط الوسط: توني كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي وإيسكو وماربين وأريباس.
خط الهجوم: كريم بنزيما وأسينسيو وفينيسيوس وماريانو دياز ورودريغو.

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