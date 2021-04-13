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مدرب بايرن ميونيخ يفاجيء باريس سان جيرمان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:43 ص
بوابة الفجر
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طالب مدرب بايرن ميونخ هانز فليك، لاعبيه بأن يكونوا أكثر فاعلية وبإجبار باريس سان جيرمان على ارتكاب أخطاء لتعويض الهزيمة 3-2 في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء في إستاد بارك دي برينس.

وهيمن بايرن حامل اللقب على فترات طويلة بلقاء الذهاب في ميونخ، لكنه أهدر العديد من الفرص في غياب هدافه روبرت ليفاندوفسكي ليتعرض لأول هزيمة بالمسابقة خلال أكثر من عامين.

ورغم ذلك يثق فليك في أن فريقه سيرد بطريقة ايجابية.

وأبلغ فليك مؤتمراً صحافياً اليوم الإثنين "صنعنا الكثير من الفرص لكن لم نتمتع بالحسم كما ينبغي، ويجب أن نتحسن وسنبذل كل جهد ممكن وسندخل المباراة بتفاؤل".

وأضاف "يجب أن نظهر نفس الطموح الذي أظهره سان جيرمان أمامنا ويجب أن نجبره على ارتكاب أخطاء ونعرف أننا يجب أن نسجل هدفين على الأقل".

وتابع "ستكون مهمة شاقة لكن هذه هي المواجهات التي نتوق إليها ونريد تحقيق مفاجأة صغيرة في باريس وسنكون سعداء بالطبع اذا تحققت".

وسيتعين على بايرن الحد من خطورة كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان الذي سجل هدفين في لقاء الذهاب في ميونخ.

وأحرز مهاجم فرنسا (22 عاماً) 33 هدفاً في 39 مباراة هذا الموسم منها ثلاثية أمام برشلونة في دور 16 بدوري الأبطال في فبراير شباط الماضي.


ويرى فليك أن مبابي يمضي في الطريق الصحيح ليكون نجماً عالمياً.

وأوضح "سيكون مبابي أفضل لاعب في العالم في المستقبل. إنه سريع وحاسم ويسجل أهدافاً مهمة وبالنظر إلى سنه تطور كثيراً".

وأشار فليك إلى أن ليفاندوفسكي، الذي تدرب لأول مرة منذ تعرضه لإصابة بالركبة الشهر الماضي، لن يسافر إلى باريس لكن ليون جوريتسكا ولوكاس هرنانديز وجيروم بواتنغ وكينغسلي كومان يمكنهم المشاركة.

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