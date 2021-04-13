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برشلونة يتفوق على ريال مدريد خارج الساحرة المستديرة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
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أصبح برشلونة النادي الأعلى قيمة في العالم متفوقاً على غريمه ريال مدريد حيث تقدر قيمته حالياً بنحو 4.76 مليار دولار، طبقاً لقائمة نشرتها مجلة فوربس اليوم.

وفاز ريال مدريد، الذي تصدر القائمة خمس مرات في السابق، بهدفين لواحد على برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت، لكنه وجد نفسه يتراجع للمركز الثاني في قائمة فوربس، حيث تقدر قيمته بنحو 4.75 مليار دولار.

وقالت فوربس إن متوسط قيمة أفضل 20 نادياً ارتفع بنسبة 30% مقارنة بالتقديرات قبل عامين إلى 2.28 مليار دولار رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا على إيرادات أيام المباريات، والتي انخفضت إلى 441 مليون دولار الموسم الماضي بانخفاض 9.6% عن موسم 2017-2018.

وكتب مايك أوزانيان نائب مدير تحرير فوربس "الألم لم ينته بعد مع تراجع متزايد لإيرادات أيام المباريات خلال الموسم الحالي حيث لا تزال معظم الفرق في مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى تسمح لعدد قليل من المشجعين بحضور المباريات".

ويحتل بايرن ميونخ بطل أوروبا المركز الثالث في القائمة بقيمة 4.215 مليار دولار، بينما تأتي الفرق الستة الكبرى في الدوري الممتاز وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام ضمن أول عشرة أندية في القائمة.

وتقدم باريس سان جيرمان بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا الموسم الماضي إلى المركز التاسع بقيمة 2.5 مليار دولار بزيادة 129% في عامين وهي أكبر زيادة بين الأندية العشرة الأولى.

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