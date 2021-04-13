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الكشف عن منافسي الأهلي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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انتهت مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لتتأهل ثماني أندية إلى الدور ربع نهائي من البطولة الأفريقية.

ويعتبر الأهلي الممثل الوحيد لمصر في الدور ربع نهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب توديع الزمالك للبطولة. ويستعرض الفجر الرياضي الأندية الثمانية المتأهلة إلى دور الثمانية بترتيبهم الأول والثاني في كل مجموعة :-

- المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني والأهلي المصري
- المجموعة الثانية: صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري
- المجموعة الثالثة: الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي
- المجموعة الرابعة: الترجي التونسي ومولودية الجزائر

ويترقب الأهلي مواجهة تجمعه بأحد أندية صن داونز الجنوب أفريقي أو الترجي التونسي أو الوداد البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

يذكر أن الأهلي احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 نقطة خلف سيمبا التنزاني الذي انتزع صدارة المجموعة.

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