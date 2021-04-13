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موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أسدل الستار على مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي والتي تأهل منها ثماني أندية إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وسيقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بسحب قرعة دور الثمانية من البطولة الأفريقية يوم 30 أبريل الحالي بالإضافة إلى قرعتي الدور قبل النهائي والنهائي وسيتعرف كل نادي من الأندية الثمانية على طريقه حتى النهائي.

وتأهلت 8 أندية إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا تتمثل في أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، حيث يتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية إلى مستويين، هما : المتصدر والوصيف ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريقا حصل على المركز الثاني كما لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في الدور ربع النهائي من البطولة لكن يمكن لفريقين من نفس البلد أن يتقابلا.

وحصد الأهلي المصري المركز الثاني في المجموعة الأولى ومن المقرر أن يواجه صن داونز الجنوب أفريقي متصدر المجموعة الثانية أو الوداد المغربي متصدر المجموعة الثالثة أو الترجي التونسي متصدر الجموعة الرابعة.

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