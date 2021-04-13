تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يحل فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء ضيفا ثقيلا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، ضد بايرن ميونخ الألماني في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب حديقة الأمراء.





وتنقل قناة "beIN Sports 1 HD Premium" حصريا مواجهة إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني مساء اليوم، بتعليق صوتي للمعلق جواد بدة.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الأرجنتيني بوكيتينو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل الباريسيين كالآتي:-





حراسة المرمى:- كيلور نافاس





خط الدفاع:- لايفن كورزاوا - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - ماكسين كابو





خط الوسط:- إدريسا جاي - أندير هيريرا





خط الوسط الهجومي:- نيمار - يوليان دراكسلر - أنخيل دي ماريا





مهاجم صريح:- كيليان مبابي





الجدير بالذكر أن مواجهة ذهاب إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح بايرن ميونخ على ملعب الأخير.



