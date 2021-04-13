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تعرف على معلق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضيفه بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
ومن المقرر أن تُقام مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، ضد بايرن ميونخ الألماني في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب حديقة الأمراء.

وتنقل قناة "beIN Sports 1 HD Premium" حصريا مواجهة إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني مساء اليوم، بتعليق صوتي للمعلق جواد بدة.

الجدير بالذكر أن مواجهة ذهاب إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح بايرن ميونخ على ملعب الأخير.

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