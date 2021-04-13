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ضل راجل يتصدر تريند "تويتر" بعد عرض الحلقة الأولي

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:13 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدر مسلسل "ضل راجل" تريند اول علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد عرض الحلقة الأولي والتي شهدت جريمة غامضة خلال أحداث العمل ومن المقرر أن يتم الكشف عنها خلال الأحداث القادمة.

كانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.

يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: اللبنانية نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

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