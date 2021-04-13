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مسلسلات رمضان 2021 .. مواعيد عرض مسلسل ضل راجل للفنان ياسر جلال

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:38 ص
مسلسل ضل راجل
مسلسل ضل راجل
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مسلسل ضل راجل .. بدأ شهر رمضان 2021 المبارك، وتزامن معه انطلاق العديد من الأعمال الدرامية التي يتعرض على مدار الشهر، والتي تلقى اهتماما كبيرا.

مسلسل ضل راجل

وتصدر مسلسل ضل راجل الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال تريند محرك البحث الشهير جوجل، مع أول أيام شهر رمضان 2021.

عرض مسلسل ضل راجل

ويعرض مسلسل ضل راجل عبر فضائية "الحياة"، وهو ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2021،والذي بدأ عرضه مساء الاثنين.

مواعيد عرض مسلسل ضل راجل

وأعلنت الشركة المنتجة عن عرض الحلقة الولى من مسلسل ضل راجل يوم أمس الاثنين، مشيرةً إلى أن المسلسل سيتم عرضه يوميا في رمضان، في تمام الـ12:05 بعد منتصف الليل.

بطولة مسلسل ضل راجل

ويقوم ببطولة مسلسل ضل راجل  النجم ياسر جلال وتشاركه النجمة نور، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

أحداث مسلسل ضل راجل

ويتناول مسلسل ضل راجل قضية أسرية مهمة، تبرهن أهمية الرجل، وواجباته تجاه أسرته، وهو ضمن المسلسلات التي من المتوقع أن تحقق نجاحا باهرا.

مسلسل ضل راجل والنجم ياسر جلال 

وشارك النجم ياسر جلال الذي يقوم ببطولة مسلسل ضل راجل في رمضان 2021، عملاً ناجحا في الموسم الرمضان الماضي، بالتعاون مع سينرجي في الإنتاج وإخراج حسين المنياوي، وشاركه الجميلة مي عمر.


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