Advertisements
القبض على شخص اعتدى جنسيا على نجل شقيقة زوجته في دار السلام
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:00 ص
Advertisements
كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، عن ملابسات ما تم تداوله لمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد الأطفال للاعتداء جنسيًا من قبل أحد أقاربه "زوج خالته".
بالفحص تبين أن الواقعة قديمة تعود لعام 2020، حيث تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام ) بتضررها من زوج شقيقتها (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالتعدى جنسيًا على نجلها (سن ٧ سنوات).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المشار إليه فى حينه، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة العامة وتم حبسه على ذمة ذات القضية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements