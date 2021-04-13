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تفاصيل مسلسل المداح الحلقة الأولى والقنوات الناقلة ومواعيد العرض

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:54 ص
مسلسل المداح
مسلسل المداح
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مسلسل المداح الحلقة الأولى .. انطلقت بعض مسلسلات رمضان 2021 مساء الاثنين، حيث أذيعت الحلقات الأولى لأربعة أعمال درامية من بينها "المداح"، للنج حمادة هلال.

مسلسل المداح الحلقة الأولى

وتصدر مسلسل المداح الحلقة الأولى تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب عرضها مساء الاثنين، عبر فضائية "النهار".

أحداث مسلسل المداح الحلقة الأولى

وشهد مسلسل المداح الحلقة الأولى إثارة كبيرة في أولى لحظات العرض، حيث ظهر المطرب حمادة هلال الذي يقوم بدور "شيخ صابر"، ولديه العديد من القدرات.

الشيخ صابر في مسلسل المداح الحلقة الأولى

وظهر الشيخ صابر في مسلسل المداح الحلقة الأولى وله العديد من الكرامات ويعرفه الجميع بالبركة، حيث استعانت به به الشرطة في فتح المقابر الأثرية.

مسلسل المداح الحلقة الأولى وفتح المقبرة

ودخل الشيخ صابر في مسلسل المداح الحلقة الأولى المقبرة بعد موافقة النجم أحمد بدير الذي يقوم بدور والده، إلا أنه تعرض لموقف صعب، بعدما أغلقت أبواب المقبرة عليه بالداخل.

قنوات عرض مسلسل المداح

وعرض مسلسل المداح الحلقة الأولى عبر قناة النهار، وهو احد الأعمال المشاركة في ماراثون مسلسلات رمضان 2021، والذي يعود فيه المطرب حمادة هلال للظهور من جديد.

مواعيد عرض مسلسل المداح

وأعلنت الشركة المنتجة عن مواعيد عرض مسلسل المداح والذي تمتلك حقوق بثه قناة النهار إلى جانب بعض المنصات الإلكترونية، حيث ينقل في الـ9 مساءً طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل المداح 

وتدور أحداث مسلسل المداح حول شاب ريفي متزوج ويعمل بالإنشاد والابتهالات الدينية، ويتناول حياة المنشدين والخلافات مع نقابة الموسيقيين، كما أنه يتعمق في عالم الروحانيات والتصوف.

أبطال مسلسل المداح

ويقوم ببطولة مسلسل المداح الحلقة الأولى النجم حمادة هلال وهو من إنتاج "سكيرمو"، ومن إخراج أحمد سمير، ويشارك به كوكبة من ألمع النجوم، على رأسهم الفنان القدير أحم بدير ونسرين طافش.

 

 

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