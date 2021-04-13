Advertisements

مسلسلات رمضان 2021 | مواعيد عرض مسلسل اللى مالوش كبير على CBC

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:10 ص
مسلسل اللى مالوش كبير
مسلسل اللى مالوش كبير
Advertisements

تصدر مسلسل اللى مالوش كبير تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب انطلاق مسلسلات رمضان 2021، من مساء السبت وإذاعة أولى حلقات بعض الأعمال.

مسلسل اللى مالوش كبير

وزاد بحث الكثيرين عن مسلسل اللى مالوش كبير من أجل معرفة تفاصيله، المعلقة بمواعيد العرض، إى جانب القنوات الناقلة.

مسلسل اللى مالوش كبير على سي بي سي

وأعلنت مجموعة قنوات سي بي سي عن نقل مسلسل اللى مالوش كبير يوميا عبر فضائيتها، حيث تمتلك حقوق بث هذا العمل الدرامي الكبير الذي تقوم بطولته ياسمين عبدالعزيز وزوجها.

مواعيد عرض مسلسل اللى مالوش كبير

ويعرض مسلسل اللى مالوش كبير عبر فضائية CBC يومياً في تمام الـ9 مساء خلال شهر رمضان، كما سيتم إعادة الحلقات يوميا.

مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة الأولى

وعرضت الحلقة الأولى من مسلسل اللى مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي الذي برع في تقديم شخصية عشماوي في "الاختيار" برمضان 2020.

مسلسل اللى مالوش كبير يوميا في رمضان

وكشفت المتحدة للخدمات الإعلامية عن إذاعة مسلسل اللى مالوش كبير يومياً على سي بي سي في تمام الـ12.5 بعد منتصف الليل.

مسلسل اللى مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز

وجددت النجمة ياسمين عبدالعزيز من خلال مسلسل اللى مالوش كبير تعاونها مع المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكرى بعد تجاحها معهما في مسلسلها الأخير "ونحب تانى ليه".

نجوم مسلسل اللى مالوش كبير

يُذكر أن مسلسل اللي مالوش كبير من بطولة ياسمين عبدالعزيز ويشارك به كوكبة من ألمع النجوم، مثل خالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد عرض مسلسل اللى مالوش كبير مسلسلات رمضان 2021 مسلسل اللى مالوش كبير يوميا مسلسل إللي مالوش كبير على سي بي سي مسلسل إللي مالوش كبير القنوات الناقلة لمسلسل اللى مالوش كبير

أخبار تهمك

الكشف عن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

منذ 40 دقيقة

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة منتظرة من الزمالك ضد إمام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 18 ساعة

فاسكيز ودياز يحسمان مصيرهما مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 10 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ يوم

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كواليس هجوم نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2020.. مواعيد الحلقة 5 من مسلسل "ونحب تاني ليه"

رمضان2020.. الحلقة 7 مسلسل "ونحب تاني ليه"

مسلسلات رمضان2020.. الحلقة 9 مسلسل ونحب تاني ليه لـ ياسمين عبدالعزيز

ونحب تاني ليه ح 9 .. أحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة التاسعة مواعيد وقنوات العرض

تفاصيل واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 9 في Ramadan 2020 ومواعيد عرضها والقنوات الناقلة لها | مسلسلات رمضان 2020

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 18 لـ ياسمين عبد العزيز.. مواعيد العرض والإعادة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:31 م

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

08:31 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

06:25 م

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

01:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة