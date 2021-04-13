مسلسلات رمضان 2021 | مواعيد عرض مسلسل اللى مالوش كبير على CBC





تصدر مسلسل اللى مالوش كبير تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب انطلاق مسلسلات رمضان 2021، من مساء السبت وإذاعة أولى حلقات بعض الأعمال.





مسلسل اللى مالوش كبير





وزاد بحث الكثيرين عن مسلسل اللى مالوش كبير من أجل معرفة تفاصيله، المعلقة بمواعيد العرض، إى جانب القنوات الناقلة.





مسلسل اللى مالوش كبير على سي بي سي





وأعلنت مجموعة قنوات سي بي سي عن نقل مسلسل اللى مالوش كبير يوميا عبر فضائيتها، حيث تمتلك حقوق بث هذا العمل الدرامي الكبير الذي تقوم بطولته ياسمين عبدالعزيز وزوجها.





مواعيد عرض مسلسل اللى مالوش كبير





ويعرض مسلسل اللى مالوش كبير عبر فضائية CBC يومياً في تمام الـ9 مساء خلال شهر رمضان، كما سيتم إعادة الحلقات يوميا.





مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة الأولى





وعرضت الحلقة الأولى من مسلسل اللى مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي الذي برع في تقديم شخصية عشماوي في "الاختيار" برمضان 2020.





مسلسل اللى مالوش كبير يوميا في رمضان





وكشفت المتحدة للخدمات الإعلامية عن إذاعة مسلسل اللى مالوش كبير يومياً على سي بي سي في تمام الـ12.5 بعد منتصف الليل.





مسلسل اللى مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز





وجددت النجمة ياسمين عبدالعزيز من خلال مسلسل اللى مالوش كبير تعاونها مع المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكرى بعد تجاحها معهما في مسلسلها الأخير "ونحب تانى ليه".





نجوم مسلسل اللى مالوش كبير





يُذكر أن مسلسل اللي مالوش كبير من بطولة ياسمين عبدالعزيز ويشارك به كوكبة من ألمع النجوم، مثل خالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور".



