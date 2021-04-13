تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة الأولى ومواعيد العرض طوال رمضان





مسلسل الطاووس الحلقة الأولى .. انطلقت أربعة أعمال في سباقها الرمضاني 2021، حيث قمت بإذاعة أولى حلقاتها ومنهم "الطاووس".





مسلسل الطاووس





وتصدر مسلسل الطاووس تريند محرك البحث الأشهر جوجل اليوم، عقب إذاعة الحلقة الأولى من هذا العمل الدرامي الذي لاقى إعجاباً في بدايته من قبل الجمهور.





مسلسل الطاووس الحلقة الأولى





وتعرضت النجمة سهر الصايغ التي تجسد شخصية "أمينة" للاغتصاب في مسلسل الطاووس الحلقة الأولى ليبدأ بداية مثيرة وقوية لفتت الانتباه نحو هذا العمل.





اغتصاب أمينة في مسلسل الطاووس





وتعدى مجموعة من أصحاب القوة والنفوذ جنسيا على "أمينة" في بدء أحداث مسلسل الطاووس الحلقة الأولى ليعطي انطباعا لإلقاء الضوء على المشاكل التي تتعرض لها الطبقات الفقيرة.





تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة الأولى





وتناولت أحداث مسلسل الطاووس الحلقة الأولى العديد من القضايا الاجتماعية سواء كانت من خلال شخصية كمال الأسطول، التي يقدمها النجم جمال سليمان، من خلال قيامه باستغلال الحوادث التي تحدث للفقراء ويحولها إلى قضية رأي عام.





مسلسل الطاووس والقضايا الاجتماعية





كما تضنم مسلسل الطاووس الحلقة الأولى على طرق استغلال الصحافة والسوشيال ميديا في تحريك القضايا ضد المتسبب في هذه الحوادث من أجل استغلالها في جلب المال والشهرة.





معاناة الفقراء في مسلسل الطاووس





وأوضح مسلسل الطاووس الحلقة الأولى معاناة الفقراء، وعمل "أمينة" في نظافة الحمامات من أجل أن تعول شقيقتها ووالدها الذي لا يعمل والحصول على شهادة.





أحداث مسلسل الطاووس الحلقة الأولى





وتتوالى أحداث مسلسل الطاووس الحلقة الأولى بسفر "أمينة" إلى الساحل الشمالي من أجل العمل وجلب المال، حيث تتعرض لعملية اغتصاب جماعي من قبل أبناء رجال أصحاب سلطة ونفوذ، بعدما يشاهدها أحدهم ويخطف المحمول الخاص بها ثم يضع لها المخدر في العصير ويصطحبها هو وأصدقاؤه إلى غرفة النوم.





مواعيد عرض مسلسل الطاووس





ويُذاع مسلسل الطاووس يومياً خلال شهر رمضان 2021 المبارك عبر مجموعة قنوات النهار، في تمام الـ11 مساء كل ليلة، كما تبث الإعادات في أوقات مختلفة.





نجوم مسلسل الطاووس





يُذكر أن مسلسل الطاووس من بطولة النجم جمال سليمان، وتشاركه البطلة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر.



