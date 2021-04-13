تعرف على حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021 ودرجات المتوقعة اليوم الثلاثاء، في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021





وتوقعت الأرصاد أن تكون حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021 معتدلة، حيث يحدث ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة.





توقعات حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021





وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021 تكون معتدلة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة .





الأرصاد و حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021





وفيما يتعلق بحالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021 فمن المتوقع أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، طقسا مائلاً للبرودة على لطيف على جنوب سيناء و جنوب البلاد.





درجات الحرارة في أول أيام شهر رمضان 2021





القاهرة 24 14





الإسكندرية 20 14





مطروح 19 13





سوهاج 28 14





قنا 30 15





أسوان 31 17





سوهاج 25 14





قنا 27 15











