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تعرف على حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:34 ص
حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021
حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021 ودرجات المتوقعة اليوم الثلاثاء، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021

وتوقعت الأرصاد أن تكون حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021 معتدلة، حيث يحدث ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة.

توقعات حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021 تكون معتدلة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

الأرصاد و حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021

وفيما يتعلق بحالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2021 فمن المتوقع أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، طقسا مائلاً للبرودة على لطيف على جنوب سيناء و جنوب البلاد.

درجات الحرارة في أول أيام شهر رمضان 2021

القاهرة       24   14 

الإسكندرية   20   14 

مطروح      19   13 

سوهاج      28   14 

قنا          30   15 

أسوان       31   17 

سوهاج      25   14 

قنا          27   15 



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