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نشاط رياح.. تعرف على طقس أول أيام شهر رمضان
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:03 ص
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 14\ إبريل\ 2021، والموافق أول أيام شهر رمضان الكريم، على مدن ومحافظات الجمهورية.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.
- طقس حار على جنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحريوالسواحل الشمالية.
- طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
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