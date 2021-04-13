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نشاط رياح.. تعرف على طقس أول أيام شهر رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 14\ إبريل\ 2021، والموافق أول أيام شهر رمضان الكريم، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.
- طقس حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحريوالسواحل الشمالية.
- طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

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