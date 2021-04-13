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٧٠ ليلة عرض لـ"بيت المسرح" في ليالي رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:15 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن فرق البيت الفني تستعد لتقديم ٧٠ ليلة عرض مسرحي خلال شهر رمضان الكريم ، حيث يقدم بيت المسرح ٦ عروض مسرحية على مدار الشهر الكريم ابتداء من يوم ٥ من شهر رمضان و حتى نهاية الشهر الكريم ما بين محافظات القاهرة  ،الإسكندرية ، الإسماعيلية و بورسعيد. 


و أضاف "مختار  "أنه بالقاهرة تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة عروض مشروع " أحلام شتوية " و ذلك أيام الأحد و الخميس و الجمعة من كل أسبوع ، بالإضافة لحفلات غنائية و عروض الأراجوز يوميا بالفرقة و ذلك في تمام التاسعة مساء ابتداء من الأحد ٦ رمضان الموافق ١٨ ابريل ، أما فرقة مسرح القاهرة للعرائس فتقدم عرضها الشهير " الليلة الكبيرة " ابتداء من ٧ رمضان الموافق ١٩ ابريل الجاري و حتى ٢ من شهر مايو المقبل بساحة الهناجر بالأوبرا  و ذلك ضمن فعاليات برنامج "هل هلالك" و الذي يطلقه قطاع الإنتاج الثقافي، كما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال نتاج ورشة مواهب مصر بالفرقة ، حيث تقدم عرض " عايزين سلام" و ذلك ابتداء من  ٥ رمضان الموافق ١٧ ابريل الجاري في تمام التاسعة مساء، و تقدم فرقة مسرح الغد عرض " صاحب مقام " ابتداء من ١٠ رمضان الموافق ٢٢ ابريل الجاري و لمدة ١٥ يوم على المسرح العائم الصغير  بالمنيل  بالتعاون مع فرقة مسرح الشباب  ، و ذلك في تمام التاسعة مساء . 


أما بمحافظة الإسكندرية فتقدم فرقة مسرح الأسكندرية عرض "ذهب الليل " من إنتاج الفرقة ، العرض كان ضمن عروض مبادرة " المؤلف مصري" ، و يقدم العرض ابتداء من ١٠ رمضان الموافق ٢٢ ابريل الجاري أيام الخميس و الجمعة و السبت و الأحد من كل أسبوع على مسرح بيرم التونسي بالأسكندرية في تمام التاسعة مساء . 


و بمحافظة الإسماعيلية تقدم فرقة المسرح الحديث عرض " رحلة سعيدة " ابتداء من ١٥ ابريل الجاري و حتى ١٩ ابريل ، لينتقل العرض بعدها إلى محافظة بورسعيد ابتداء من ٢٠ ابريل و حتى ٢٤ من ابريل و ذلك ضمن خطة مشروع المواجهة  و التجوال  .جهة  و التجوال  .


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