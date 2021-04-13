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رغم وجوده في القائمة.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة ليفربول

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:30 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
علي خلاف
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يحل الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على ريال مدريد الإسباني مساء غد الأربعاء ضمن إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

غيابات ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وكان الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد قد حسم مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الريدز، ليضع الملكي قدما في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فيدي فالفيردي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، يواجه خطر الغياب عن مباراة ليفربول الإنجليزي، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي تعرض أمام برشلونة، رغم وجوده في القائمة التي ستسافر إلى لندن.

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