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موعد مباراة الأهلي ضد النصر في بطولة كأس مصر

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
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يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي المنافسات المحلية مجددًا، بملاقاة فريق النصر، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وستقام مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر، غدًا الأربعاء 14 أبريل الحالي، على ملعب الأهلي وي السلام، في التاسعة والنصف مساءً.

ويلاقي الفائز من الأهلي والنصر فريق إنبي في دور الستة عشر في كأس مصر، حيث تجاوز الفريق البترولي نظيره نبروه، بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 يوم الخميس 11 فبراير الماضي.

يذكر ان الأهلي بطل النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما تغلب على فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح في النهائي، حيث انتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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