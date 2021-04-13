"فيليروي": فرنسا قد تعود إلى المستوى الاقتصادي قبل انتشار كورونا في 2022

قال فرانسوا فيليروي دي جالو محافظ بنك فرنسا وصانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا قد تعود إلى مستويات النمو الاقتصادي الطبيعية قبل انتشار فيروس كورونا بحلول منتصف عام 2022.





وقال فيليروي لإذاعة فرانس كالتشر: "سنعود تدريجيًا إلى الارتفاع الذي كان لدينا قبل COVID".كما قال البنك المركزي الفرنسي يوم الاثنين إنه لا يتوقع مراجعة كبيرة لتوقعاته للنمو في 2021 البالغة 5.5٪ إذا لم تمتد قيود كوفيد -19 الجديدة إلى ما بعد أبريل.





وفي وقت سابق، أفادت فرنسا أنه يوجد 5254 شخصًا مصابا بكوفيد 19 في وحدات العناية المركزة، بزيادة 145 شخصًا في يوم واحد وأعلى زيادة يومية في خمسة أشهر.





كان خطر عدم قدرة أقسام الطوارئ على التكيف أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إصدار ثالث أمر إغلاق على مستوى البلاد هذا الأسبوع، بعد محاولة فاشلة لعدة أشهر لاحتواء الوباء من خلال حظر تجول وإغلاق إقليمي.





أعلن ماكرون عن الإغلاق يوم الأربعاء، وأنه سيتم رفع عدد أسرة العناية المركزة من 7000 إلى أكثر من 10000. اعتبارًا من الأسبوع المقبل، تبدأ فرنسا إغلاقًا ثالثًا، مع إغلاق المدارس والشركات غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد لمدة أربعة أسابيع.





في ذروة الإغلاق الأول في ربيع عام 2020، شهدت فرنسا ارتفاعًا بلغ 7148 مريضًا بـ COVID-19 في وحدات العناية المركزة، لكن انخفض هذا إلى بضع مئات في أغسطس بعد الإغلاق الصارم الأول. وخلال الإغلاق الأقل تقييدًا في نوفمبر، بلغت أرقام وحدة العناية المركزة ذروتها عند أقل من 5000 مصاب، ولكن منذ ذلك الحين انخفضت لفترة وجيزة إلى أقل من 3000 في ديسمبر.





مع ارتفاع الإصابات الجديدة بشكل حاد، يتوقع الأطباء أن تبلغ الموجة الثالثة من الفيروس ذروتها في الأسبوعين المقبلين، مع زيادة أخرى في أعداد وحدات العناية المركزة.



