تايلاند تسجل 965 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19

أبلغت تايلاند، اليوم الثلاثاء، عن 965 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 بعد أن سجلت ارتفاعا قياسيا في اليومين الماضيين حيث بدأت البلاد عطلة رأس السنة في سونجكران وسط موجة ثالثة من الإصابات.





وقد حظرت السلطات للعام الثاني معارك المياه التي تحدث عادة في الشوارع خلال سونغكران وحثت الناس على تجنب السفر غير الضروري وتقليل التجمعات للمساعدة في الحد من تفشي المرض، والذي يتضمن متغير B.1.1.7 شديد الانتشار الذي تم التعرف عليه لأول مرة في بريطانيا.





ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 956 حالة انتقال محلية، بما في ذلك 194 في العاصمة بانكوك، مركز تفشي المرض الذي انتشر في معظم أنحاء البلاد.





وقال أوباس كارنكاوينبونج، المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض، في إفادة صحفية "إذا قلصنا النشاط... فسيساعد ذلك في خفض الحالات اليومية إلى 500-600". واضاف إنه إذا عمل المزيد من الأشخاص من المنزل، فسيؤدي ذلك إلى خفض متوسط الحالات اليومية إلى أقل من 400.





أضاف التفشي الجديد الذي ظهر في بداية هذا الشهر 5597 حالة محلية، بما في ذلك 1625 في بانكوك، ليرتفع الإجمالي منذ العام الماضي إلى 34575 حالة و97 حالة وفاة.





قد تخسر تايلاند أكثر من 130 مليار بات (4.13 مليار دولار) من عائدات السياحة في النصف الأول من عام 2021 بسبب تفشي المرض الجديد والموجة الثانية التي ظهرت في أواخر ديسمبر، وفقًا لمركز كاسيكورن للأبحاث. في الأسبوع الماضي، قال البنك المركزي إن الاقتصاد قد ينمو أقل من توقعاته البالغة 3٪ هذا العام.



