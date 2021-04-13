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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:00 ص
باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره بايرن ميونيخ، على أرضية ملعب حديقة الأمراء.

وكانت مباراة الذهاب في الأليانز آرينا قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة Bein sports 4k hdr، و Bein sports 1 hd premium.

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