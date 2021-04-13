موعد أول مباراة للزمالك بعد توديع دوري أبطال إفريقيا

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمنافسات المحلية مجددًا، بمواجهة فريق حرس الحدود، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.





وستقام مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر، غدًا الأربعاء، على ملعب القاهرة الدولي، في التاسعة والنصف مساءً.





ويلاقي الفائز من الزمالك وحرس الحدود فريق الإسماعيلي في دور الـ 16 في كأس مصر، حيث تخطي الدراويش نظيره لافيينا، بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 يوم الأحد 14 فبراير الماضي.





وكان الزمالك ودع بطولة النسخة الماضية من كأس مصر، من الدور قبل نهائي امام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.



