1627 إصابة و364 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

سجلت السلطات الصحية في المكسيك، 1627 إصابة و364 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية المكسيكية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 2281840 حالة، والوفيات إلى 209702 حالة.

وأشارت الحكومة المكسيكية، إلى أن "أرقام الحالات الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى بكثير".

واوضحت البيانات المنفصلة التي نشرتها وزارة الصحة المكسيكية، أن "العدد الفعلي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا قد يكون 60% على الأقل أعلى من الرقم المؤكد".