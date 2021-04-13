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في هذا الموعد..غالية بن علي تحيى حفلاً غنائيًا داخل دار الأوبرا المصرية

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:25 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد المطربة التونسية غالية بن علي لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم 4 مايو المقبل، داخل دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة، ضمن سهرات رمضان، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها المميزة.

وقالت غالية بن علي مؤخرًا تصريحات صحفية لها أنها عندما سافرت لبلجيكا لدراسة الفنون التشكيلية، كانت تلك الفترة التي قضتها هناك بمثابة الحجر، لأنها كانت بعيدة عن عائلتي وعن وطنها العربي، وأنها لا تستمع إلا للأغاني الغربية، وأنها امتنعت عن سماع الأغاني العربية، ولكي تحافظ على لغتها، فإنها تعلقت كثيرًا بالأغنيات القديمة، مثل أغاني أسمهان، شريفة فاضل، أم كلثوم، وعبد الوهاب، بجانب مشاهدتها للأفلام العربية المصرية، فهذا زاد من تعلقي باللغة العربية.

وتابعت غالية بن علي قائلة:"الغناء في أوروبا ساعدني أيضًا على الارتباط باللغة العربية، فالنجاح في الخارج معتمد على كونك أصلي، تحمل ثقافتك معك، فهم يقارنون دائمًا ثقافتك بثقافتهم، وإحساسك بإحساسهم، ولذلك غنيت بلغتي وبإحساسي فنجحت، فجميع حفلاتي كان يحضرها أوروبيين فقط، لكي يستمعوا إلى اللغة العربية، والإحساس العربي، ولهذا أطلقوا عليّ سفيرة الثقافة العربية".

كما تحدثت عن مشاركتها كممثلة في مسلسل "فرح ليلى" مع الفنانة ليلى علوي، لافتة أن هذه المشاركة جاءت بسبب صديقها مخرج المسلسل، خالد الحجر، الذي طلب منها العمل معه، فوافقت على الفور، مُضيفة:"أعشق ليلى علوي، وأعشق وجهها وشخصيتها، وكنا نتحدث سويا خلال تصوير المسلسل باللغة الفرنسية، فهناك العديد من الأشياء المشتركة التي جمعتنا ببعضنا البعض فور لقاءنا، ومازال الود بيننا مستمرًا، فهي انسانة جميلة".

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