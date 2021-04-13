حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 13-4-2021 في البحرين

حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون غير مستقرا مع فرص لتساقط أمطار متفرقة أحياناً قد تكون رعدية عند المساء.





الرياح شمالية شرقية من 7 إلى 12 عقد وتصل من 15 إلى 20 عقدة وتصل مع الهبات إلى 35 عقدة أحياناً.



