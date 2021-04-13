حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 13-4-2021 في الكويت

حالة الطقس في الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم سيكون ليلًا معتدل والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .





أما نهارًا فيكون مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



