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حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 13-4-2021 في الكويت
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:27 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 13-4-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الكويت
قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم سيكون ليلًا معتدل والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
أما نهارًا فيكون مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
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