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تعرف على حالة الطقس في اليوم الأول من شهر رمضان 2021

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس في اليوم الأول من شهر رمضان المعظم 2021، وفقا لما أعلنته هية الأرصاد الجوية في بيانها.

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم
وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد اليوم  الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

رياح نشطة بهذه المناطق
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس المتوقعة ليلا
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء و جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم 
القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

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