تعرف على حالة الطقس في اليوم الأول من شهر رمضان 2021

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس في اليوم الأول من شهر رمضان المعظم 2021، وفقا لما أعلنته هية الأرصاد الجوية في بيانها.





ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.





رياح نشطة بهذه المناطق

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.





حالة الطقس المتوقعة ليلا

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء و جنوب البلاد.





درجات الحرارة اليوم