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موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:30 ص
ريال مدريد وليفربول
ريال مدريد وليفربول
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره ليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.

وكان ريال مدريد قد فاز على ليفربول في مباراة الذهاب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات

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