تعرف على مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم، عن مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادي.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تبدأ يوم الاثنين 26 أبريل 2021، حيث يعقد الامتحان المجمع لطلاب الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، والثلاثاء 27 أبريل يمتحن طلاب الصف السادس الابتدائى، والأربعاء 28 أبريل الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى.





ومن جهتها، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات التي ستعقد خلال الشهر الجاري ونظرا لتزامنها مع شهر رمضان المبارك سيتم مراعاة أن تكون أسئلتها قصيرة ومن داخل مقرر شهر أبريل فقط، مؤكدة أن مواعيد الامتحانات ستكون صباحية بعيدة عن نهاية اليوم.