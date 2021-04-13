أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا





وكانت تقارير إعلامية ذكرت إن محمد الشناوي أصيب بفيروس كورونا المستجد وسيغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك المقرر إقامته يوم الأحد القادم.





وكتب الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "«رمضان كريم وإن شاء الله يكون شهر خير علينا كلنا».





ويلعب نادي الأهلي أمام نظيره الزمالك يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري المصري وذلك في القمة المرتقبة.

وجه محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى الجماهير بعد الأنباء التي أشارت إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد.