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وزير الخارجية الروسي يكشف السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:42 ص
لافروف
لافروف
وكالات
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن السبيل للحفاظ على الاتفاق هو النووي هو تنفيذ بنوده واحترام جميع الأطراف له.

 

وقال وزير الخارجية الروسي، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نأمل الحفاظ على الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة له".

 

وفي وقت سابق، قال مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "يدعي أن الكرة في ملعب إيران بينما تواصل بلاده انتهاك الاتفاق النووي".

 

وكتب في تغريدة اليوم الأربعاء ردا على بلينكن: "الإدارة الأمريكية الجديدة تدعي أن الكرة الآن في ملعبنا بينما لا تزال تنتهك الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

 

وأضاف "العقوبات الأمريكية الجائرة ضدنا ستفشل ولن تؤدي الى أي نتيجة. إدارة بايدن اعترفت أن سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها ترامب ضد إيران فشلت، لكنها تواصل تنفيذها عمليا".

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