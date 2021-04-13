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أول يوم رمضان.. تعرف على موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:38 ص
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حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير وتزويد متابعيها بكافة المعلومات المتعلقة بموعد الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وعدد ساعات الصوم، ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل:
يصل عدد ساعات الصيام فى اليوم الأول من شهر رمضان 14 ساعة و41 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب 6:21، والعشاء 7:42.
ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم ال 23 من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 15 ساعة و41 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:42 مساءً.
وحددت الإمساكية وقت السحور 1:01 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون فى 3:01 صباحا، وصلاة الفجر فى 3:21.
وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن أخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.
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