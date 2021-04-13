مسلسل نجيب زاهى زركش.. مواعيد عرض الحلقة الأولى والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الدراما التلفزيونية متابعة أحداث الأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها في شهر رمضان الكريم بداية من اليوم، حيث يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي سيتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل " نجيب زاهى زركش" بطولة يحيى الفخراني والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





نجيب زاهى زركش.. مواعيد العرض

من المقرر أنه يتم عرض نجيب زاهى زركش اليوم الثلاثاء الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.45 صباحًا، والساعة 7.15 صباحًا، خلال شهر رمضان، على أن يتم إعلان مواعيد عرضه على قناة ON دراما في الساعات المقبلة.





تردد قناة ON دراما

- في البداية قم بالدخول على القائمة الموجودة في جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، داخل جهاز الريسيفر، ويختار الإعدادات.

- اختار القمر الصناعي النايل سات، واكتب تردد قناة أون ON وهو ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.





أبطال عمل المسلسل

ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.