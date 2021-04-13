Advertisements

الإسكان تعلن تشغيل محطة رفع مياه الشرب في أكتوبر الجديدة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
Advertisements
صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، بأنه تم  تشغيل مشروعي محطة رفع مياه الشرب وخزان مياه سعة 20 ألف م3، لتغذية مناطق الـ800 فدان والمنطقة الصناعية والميناء الجاف بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأوضح الجزار، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشروعين يسهمان في انتظام ضغوط مياه الشرب وزيادتها للمستفيدين من الوحدات السكنية بمنطقة الـ800 فدان، لافتاً إلى المنطقة تضم ما يقرب من 47 ألف وحدة سكنية بسكن كل المصريين "منخفضي ومتوسطي الدخل"، بجانب مناطق مشروع إبني بيتك.

وفي هذا الإطار، قام كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجارية بمدينة  أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وبدأ مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع محطة رافع المياه والخزان سعة 20 ألف متر مكعب لمتابعة التشغيل الفعلي وضخ المياه  لمنطقة 800 فدان، بالإضافة للمنطقة الصناعية والميناء الجاف.

كما شملت زيارة مسئولى الوزارة، متابعة الأعمال الجارية بالطريق الستيني شرق الواحة حيث يبلغ طوله 304 كم، وبتكلفة تصل لـ67 مليون جنيه، كما تفقدوا أعمال رصف طريق شمال المطار والمؤدي لمشروعات إسكان "سكن كل المصريين" والمنطقة الصناعية والميناء الجاف.

وأشاد مسئولو الوزارة بحجم الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المدينة، مطالبين باستمرار وتيرة العمل خلال شهر رمضان المعظم للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.


أخبار تهمك

أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

رغم وجوده في القائمة.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة ليفربول

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صدمة منتظرة من الزمالك ضد إمام عاشور

منذ حوالي 10 ساعة

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 23 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

منذ أقل من ساعة

كواليس هجوم نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ يوم

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:31 م

أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

09:36 ص

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

06:25 م

رغم وجوده في القائمة.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة ليفربول

08:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة