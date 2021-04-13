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كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:31 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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يستعد نادي الزمالك لخوض اختبار مثير أمام نظيره حرس الحدود في بطولة كأس مصر مساء غد الأربعاء.

وستكون هذه المواجهة هي الأولى بعد أيام قليلة من توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن حل في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف كل من الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري.

ومن المتوقع أن يدخل باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيلة مكونة من:

 حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

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