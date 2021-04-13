"إيسترن كومباني" تبيع 970 ألف سهم خزينة خلال جلسة الاثنين

نفذت شركة الشرقية- ايسترن كومباني، عملية بيع 970 ألف سهم خزينة خلال تداولات أمس الاثنين.





وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.





وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.





وقامت ايسترن كومباني بداية الشهر الجاري بتنفيذ عملية بيع 850.35 ألف سهم خزينة خلال تداولات نهاية الاسبوع.



