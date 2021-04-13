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"إيسترن كومباني" تبيع 970 ألف سهم خزينة خلال جلسة الاثنين

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:33 ص
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
نيفين سمير
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نفذت شركة الشرقية- ايسترن كومباني، عملية بيع 970 ألف سهم خزينة خلال تداولات أمس الاثنين.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.

وقامت ايسترن كومباني بداية الشهر الجاري بتنفيذ عملية بيع 850.35 ألف سهم خزينة خلال تداولات نهاية الاسبوع.

واصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة من خلال إلغاء إلزام الشركات بالإخطار المسبق، إضافة إلى السماح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة.

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