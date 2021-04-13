القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبورتو في دوري أبطال أووربا

يواجه تشيلسي نظيره بورتو البرتغالي، اليوم الثلاثاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقدم تشيلسي خطوة نحو دور نصف النهائي؛ بعدما حقق فوزا على بورتو بهدفين نظيفين الأربعاء الماضي، عن طريق ماسون ماونت وبن تشيلويل، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.





ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسابعة مساء بتوقيت جرينتش.





وستنقل مباراة تشيلسي وبورتو عبر قناة beIN Sports 2HD Premium، النابعة لشبكة قنوات بين سبورتس.



