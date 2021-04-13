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العراق يحبط مخططًا إرهابيًا لاستهداف مواقع أمنية فى نينوى

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:37 ص
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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أحبطت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الثلاثاء، مخططًا إرهابيًا كان يستهدف مواقع أمنية ومدنية فى محافظة نينوى.

 

وأطاحت قوات الحشد الشعبي، بشبكة إرهابية فى نينوى كانت تخطط لشن هجمات إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية فى المدينة".

 

وتمكنت قوات الحشد الشعبي، من اعتقال ستة من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء.

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