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دعاء اليوم الأول من رمضان 2021-1442

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
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يوافق اليوم الثلاثاء 13-4-2021 أول أيام شهر رمضان المبارك 1442، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم دعاء اليوم الأول من رمضان 2021-1442، حيث يبحث الكثيرين من المسلمين هذه الأيام عن ادعية شهر رمضان المبارك للتقرب بها الى الله وذلك تضرعا للرحمن ان يتقبل مننا صيامنا وقيامنا ويرفع عنا وعن المسلمين وباء كورونا الذي سيحول بيننا وبين المساجد والاعتكاف فيها فلم يتبقى لدينا سوى الدعاء لتفريج الكربات وتحقيق الآمال ودعاء رمضان مستجاب لذلك سوف نقدم لكم عبر هذا المقال أدعية أيام شهر رمضان 2021-1442.


دعاء اليوم الأول من رمضان 2021-1442

افضل الاعمال هو الصيام وقد قال الله تعالى “أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.”

بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم قد حضر اول يوم من شهر رمضان ،وقد افترضت علينا صيامه، وانزلت فيه القران، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم اعنا على صيامه، وتقبله منا، وتسلمه منا، وسلمة لنا، في يسر منك وعافيه، انك على كل شيئ قدير “.

اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيباً مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ.


دعاء الليلة الأولى من رمضان 1442

يارب ونحن على مشارف قدوم رمضان ربنا لا تحرمنا من أمنية بلوغه اللهم فرح قلوبنا وانر دروبنا وهب لنا سعادة تذهب أحزاننا وهمومنا.

اللهم بلغنا رمضان واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريج للهموم اشتقنا يا رمضان.

اليوم الثلاثاء أول أيام رمضان وفيه ساعة لا ترد يرجح انها قبل المغرب ونحن صائمون ودعوة الصائم لا ترد بإذن الله لنرفع أيدينا جميعا و ندعو الله بصدق وخشوع قبل الإفطار ونلح بالدعاء والتضرع بأن يزيل الله هذا البلاء.

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