25إبريل .. نهاية الحق في كوبون المصرية للإتصالات

كشفت البورصة المصرية،عن موعد الحق في توزيع كوبون شركة المصرية للاتصالات ، حيث ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد 25 أبريل 2021.





وأضافت البورصة في بيان لها اليوم ، أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (19) بواقع 0.750 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 28 أبريل 2021.





وسجلت المصرية للاتصالات أرباحاً مجمعة خلال 2020 بلغت 4.85 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 4.39 مليار جنيه خلال 2019.





فيما بلغت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي نحو 2.16 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.43 مليار جنيه خلال 2019.



