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مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن تطور الموجه الثالثة لفيروس كورونا يتماشى ويتماثل كثيرًا مع الموجات الأولى والثانية، وتتماثل أيضًا مع جميع الموجات في العالم، منوهًا بأن الأعداد تتصاعد بنسب مختلفة، حتى نصل للذروة ونشهد ثبات الإصابات ثم تبدأ أعداد الإصابات في التراجع.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا مازلنا في المرحلة التصاعدية بزيادة عدد الحالات وعند ثبات أعداد الإصابات نكون بذلك وصلنا لذروة كورونا ثم تبدأ أعداد الإصابات في التراجع، مشددًا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية، أنه لم يتم رصد أعراض جديدة خلال الموجة الثالثة للفيروس، منوهًا بأن أعداد كبيرة من الحالات تعالج بالعزل المنزلي، ولم يصل للمستشفيات سوى الحالات الشديدة والحادة التي تحتاج علاج معين أو تحتاج رعاية مركزة والدخول على أجهزة تنفس صناعي، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل يومي رصد توفر الأدوية التي يحتاجها مرضى كورونا، مشددًا على أن هناك استعدادات وقائية بتوفير الأدوية الطبية والمستلزمات الطبية والرعاية المركز ومستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية بما تملكه من أسره للرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي والقوي البشرية المدربة للتعامل مع مرضى كورونا.

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