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الليلة..هالة صدقي ضيفة أولى حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة"مع إيناس الدغيدي

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف المخرجة إيناس الدغيدي اليوم في أول حلقات الموسم الثاني من برنامجها"شيخ الحارة والجريئة" الفنانة هالة صدقي، من المقرر إذاعة الحلقة على قناة القاهرة والناس.

ويعتبر هذا الموسم الثاني الذي تتولى فيه المخرجة إيناس الدغيدي مهمة تقديم برنامج "شيخ الحارة" بعدما قامت الإعلامية بسمة وهبة بتقديمه على مدار ثلاثة مواسم متتالية .

كما كشف برومو" شيخ الحارة والجريئة" عن حلول العديد من الفنانين ولاعبى كرة القدم ضيوف على البرنامج، منهم هانى شاكر الذى ظهر في البرومو وهو يبكى بعد سؤاله عن وفاة ابنته، كما ظهرت أيضًا إلهام شاهين، صالح جمعة، نجوى فؤاد.

وتعتبر المخرجة إيناس عبد المنعم الدغيي، واحدة من أبرز المخرجات المتواجدين على الساحة حيث أنها قامت بإخراج 16 فيلمًا، وعملت كمنتجة لفترة، كما أنها أنتجت سبع أفلام منها استاكوزا و الوردة الحمراء.

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