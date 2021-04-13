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الرئيس الفلسطيني يهنئ قادة وملوك العالمين العربى والإسلامى بحلول شهر رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
عمرو سمير
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هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الأمتين العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان. 

وبعث الرئيس الفلسطيني برقيات تهنئة إلى قادة، وملوك العالمين العربي والاسلامي، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هذه المناسبة المباركة والجميع بموفور الصحة والسعادة، وأن يوفقهم لما فيه خير شعوبهم وخدمة أهدافهم وقضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين العادلة.

وتمنى أن تنعم شعوبهم بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تعود المناسبة على الأمة وقد تعززت وحدتها وتحققت تطلعات وأماني الشعوب بالتطور والرقي.

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