الرئيس الفلسطيني يهنئ قادة وملوك العالمين العربى والإسلامى بحلول شهر رمضان









هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الأمتين العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان.





وبعث الرئيس الفلسطيني برقيات تهنئة إلى قادة، وملوك العالمين العربي والاسلامي، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هذه المناسبة المباركة والجميع بموفور الصحة والسعادة، وأن يوفقهم لما فيه خير شعوبهم وخدمة أهدافهم وقضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين العادلة.



