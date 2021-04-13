التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم أولى جلسات شهر رمضان، علي تباين حيث تراجع المؤشر العام للبورصة 0.02%، وانخفض السوق الأول بواقع 0.09%، فيما سجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.13% و0.20% على الترتيب ، و

بلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة حتى تمام الساعة 10:22 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 32.8 مليون سهم جاءت بتنفيذ 875 صفقة حققت سيولة بقيمة 5 ملايين دينار تقريباً.