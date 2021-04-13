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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:49 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم  أولى جلسات شهر رمضان،  علي تباين حيث تراجع المؤشر العام للبورصة 0.02%، وانخفض السوق الأول بواقع 0.09%، فيما سجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.13% و0.20% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة حتى تمام الساعة 10:22 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 32.8 مليون سهم جاءت بتنفيذ 875 صفقة حققت سيولة بقيمة 5 ملايين دينار تقريباً.

وجاء سهم "كفيك" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 5.05%، فيما تصدر سهم "التعمير" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.93%.

وتصدر سهم "أرزان" نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 1.50 مليون دينار مُرتفعاً بنسبة 0.93%، تلاه سهم "بيتك" بقيمة 761.41 ألف دينار مُتراجعاً بنحو 0.41%.

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