هواوي تستثمر مليار دولار في تكنولوجيا السيارات وتدعي أنها يمكن أن تتفوق على تسلا

تسعى شركة هواوي - Huawei للإسراع في خطط منافسة شركة Tesla، عن طريق استثمار مليار دولار في صناعة السيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية ، وتراهن على أن السيارات المستقبلية ستنمو بشكل متزايد خضراء ومستقلة ومتصلة.





لقد تجاوزت تكنولوجيا القيادة الذاتية من Huawei بالفعل تكنولوجيا Tesla في بعض المجالات ، على سبيل المثال من خلال السماح للسيارات بالسير لأكثر من 1000 كيلومتر (621 ميل) دون تدخل بشري، حسبما صرح رئيس مجلس الإدارة بالتناوب إريك شو للصحفيين أمس الإثنين.





قال شو، أحد المديرين التنفيذيين الثلاثة الذين يتناوبون لملء هذا المنصب، إن عملاق الاتصالات الصيني سوف يشترك مع ثلاث شركات لصناعة السيارات في البداية لصنع سيارات ذاتية القيادة تحمل اسم هواوي كعلامة تجارية فرعية. وأضاف أنها ستبقي دائرة شركائها صغيرة وستضع شعارها على السيارات - على غرار الطريقة التي تلفت بها إنتل كورب الانتباه إلى معالجاتها الدقيقة على أجهزة الكمبيوتر - التي تتبنى تقنية القيادة الذاتية الخاصة بها. وافق عملاق الهاتف المحمول حتى الآن على التعاون مع BAIC Group و Chongqing Changan Automobile Co. و Guangzhou Automobile Group Co.





"تستقبل وحدة أعمال السيارات الذكية أحد أكبر الاستثمارات من هواوي. قال شو: "سنستثمر أكثر من مليار دولار في تطوير مكونات السيارات هذا العام." تضيف الصين 30 مليون سيارة كل عام والعدد آخذ في الازدياد. حتى لو لم نستغل السوق خارج الصين ، إذا استطعنا كسب متوسط ​​10000 يوان من كل سيارة تُباع في الصين ، وهذا بالفعل عمل كبير جدًا لشركة Huawei ".





خرجت هواوي من أصعب عام لها على الإطلاق ، عندما خنق عقوبات إدارة ترامب أعمالها التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية وأعاقت التقدم في صناعة الرقائق وشبكات الجيل الخامس. أظهر البيت الأبيض في بايدن علامات قليلة على الاستسلام ، مما دفع مؤسس الملياردير رن تشنغفي إلى توجيه هواوي نحو مجالات نمو جديدة مثل الزراعة الذكية والرعاية الصحية والسيارات الكهربائية. وتأمل في الحصول على مقعد على الطاولة مع عمالقة التكنولوجيا الذين يتنافسون لتحديد المجالات سريعة التطور للمركبات والمنازل وأماكن العمل المتصلة.





تهدف Huawei إلى الانضمام إلى عمالقة التكنولوجيا من شركة Apple Inc. إلى Xiaomi في استهداف صناعة السيارات ، والمراهنة على أن السيارات المستقبلية ستنمو بشكل متزايد خضراء ومستقلة ومتصلة. قد ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بأكثر من 50٪ هذا العام وحده حيث يتبنى المستهلكون سيارات أنظف وتتعثر التكاليف ، حسب تقديرات شركة كاناليس للأبحاث. يمكن العثور بالفعل على ميزات المعلومات والترفيه من هواوي في سيارات السيدان مرسيدس بنز وقد تعاونت الشركة مع لاعبين محليين مثل شركة بايك بلو بارك نيو إنيرجي تكنولوجي لتطوير أنظمة السيارات الذكية. سيتم الكشف عن النموذج الأول في إطار شراكتها مع صانع السيارات الكهربائية الصيني ، Arcfox αS HBT ، في معرض شنغهاي للسيارات في أبريل.







